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الكلية التقنية بنجران تختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بحملة التبرع بالدم

الكلية التقنية بنجران تختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بحملة التبرع بالدم

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الكلية التقنية بنجران تختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بحملة التبرع بالدم

الكلية التقنية بنجران تختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بحملة التبرع بالدم
http://almnatiq.net/?p=1039016
المناطق- نجران:

اختتمت الكلية التقنية بنجران فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بحملة للتبرع بالدم تحت شعار “من أجلك يا وطني” بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران وذلك بمقر الكلية.

 

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الحملة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 ، وفي إطار الشراكة المجتمعية للكلية وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء لنشر ثقافة التبرع بالدم.

 

مقدماً الشكر لصحة نجران على تعاونهم الدائم ومشاركتهم الفعّالة في جميع الحملات.

 

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