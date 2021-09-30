“وكيل الصحة” يعلن بدء توزيع لقاح الانفلونزا الموسمية (فيديو)

أعلن الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، عن بدء توزيع لقاح الانفلونزا لموسم الشتاء ١٤٤٣.

وقال وكيل الصحة في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الخميس: “ستبدأ الحملة الوطنية إن شاء الله خلال اسبوعين فور استكمال التوزيع، ولأول مرة سيتوفر اللقاح الرباعي الذي يغطي سلالتين من نوع A و سلالتين من نوع B”.

وتابع: “نتوقع أن يكون موسم الانفلونزا اشد من السابق نظراً لعودة الانشطة حول العالم”.