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التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والحزم

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والحزم
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تعادل الهلال مع الحزم بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل اللاعب محمد رسلاله للحزم في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يضيف الهلال لرصيده نقطة واحدة ليصل مجموع نقاطه إلى 12 نقطة في المركز الرابع خلف ضمك والاتحاد والنصر، فيما بلغ رصيد الحزم 9 نقاط ليستقر في المركز الثامن.

تعادل سلبي بين الاتفاق والفتح

وعلى صعيد متصل، اكتفى الاتفاق والفتح بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الامير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

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