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بلدية بيشة تُنجز ست حدائق جديدة ضمن برنامج أنسنة المدن

بلدية بيشة تُنجز ست حدائق جديدة ضمن برنامج أنسنة المدن
http://almnatiq.net/?p=1039041

أنهت بلدية بيشة أعمال إنشاء ست حدائق جديدة في وسط المحافظة ومركز الدحو والعطف وحي الحرف السكني، وذلك بمساحةٍ تتجاوز ١٠٠ ألف متر مربع، وإعادة وتأهيل وزراعة مسطحات خضراء لعدد أربع حدائق بمساحة تتجاوز ٥٠ ألف متر مربع، حيث تأتي هذه الأعمال ضمن خطة البلدية لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن نسبة الإنجاز بلغت 100%، لست حدائق بمحافظة بيشة وهي: حديقة الروضة، وحي الخالدية، وجنوب المدينة، الحرف، الدحو، العطف، مبينًا أن إجمالي مساحتها تتجاوز الـ ١٠٠٠٠٠متر مربع، وتتضمن مسطحات خضراء وألعاب أطفال وألعاب قوى وملاعب كرة قدم ودورات مياه وممرات المشي التي يصل إجمالي أطوالها ٤٠٠٠ متر طولي.

وأضاف آل جلبان أن البلدية تسعى إلى تضمين مثل هذه الحدائق حتى تتم الاستفادة منها من قِبل المرتادين والأهالي، مؤكداً حرص البلدية على توفير كل ما يهيئ الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين للراحة والاستجمام ضمن برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في مثل هذه المشاريع بهدف دمجهم في المجتمع عبر توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشاريع الخدمية والبلدية وذلك ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

 

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