البنك المركزي يُصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية

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أعلن البنك المركزي، إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع العام المقبل 2022.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

ولفت إلى أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية.

وجاء إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيدًا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

ونوه إلى أنه يمكن الإطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx