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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف

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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف
http://almnatiq.net/?p=1039049

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد من دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك، وعثر بحوزتها على (7) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقيتين غازية وهوائية، وذخائر متنوعة وأدوات للصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام سلاح “الشوزن” في الصيد (100) ألف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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