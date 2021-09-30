الشيخ الجبيلان يروي موقفًا مفاجئًا لمواطن أمريكي مسلم خلال جلسة محاكمة قاتل نجله

روى الداعية الإسلامي الشيخ سليمان الجبيلان، موقفًا نبيلًا قام به شخص مسلم من جنسية أمريكية تجاه شاب أقدم على قتل نجله.
وقال الجبيلان خلال إحدى حلقات برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة”، إن الشخص المسلم فاجئ الجميع في المحكمة خلال جلسة محاكمة قاتل نجله بالتحدث مع الجاني وتقديم بعض النصائح له.
ولفت إلى أن والد المجني عليه أعلن مسامحته للشاب طالبًا منه بأن يكون شابًا صالحًا يخدم وطنه، مبينًا أن دينه الإسلامه يحثه على ذلك.
الشيخ سليمان الجبيلان يروي قصة مؤثرة لمسلم أمريكي في المحكمة#سهرة_الرسالة#قناة_الرسالة@suliman_1956 pic.twitter.com/ce5gwyeKMJ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 30, 2021
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