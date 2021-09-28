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“محادثات جماعية”.. فيسبوك تعلن عن ميزة جديدة لإنستجرام وماسنجر

“محادثات جماعية”.. فيسبوك تعلن عن ميزة جديدة لإنستجرام وماسنجر
http://almnatiq.net/?p=1039059
المناطق - وكالات:

طرح موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ميزة المحادثات الجماعية عبر التطبيقات بين ماسنجر وإنستجرام، حسبما أعلنت الشركة اليوم الخميس.

ويمثل هذا التحديث، خطوة كبيرة إلى الأمام في طموحات فيسبوك لجعل تطبيقاتها تعمل بشكل أفضل مع بعضها البعض.

ولكي تتمكن من استخدام الاتصالات عبر التطبيقات، سيتعين عليك الاشتراك، ويقول فيس بوك أن “أكثر من 70٪ من الأشخاص المؤهلين على إنستجرام، قد قاموا بالتحديث إلى تجربة ماسنجر الجديدة.”

وتقدم الشركة ميزات جديدة أخرى إلى تطبيقات المراسلة، بالإضافة إلى المراسلة الجماعية عبر التطبيقات، و ستكون استطلاعات الرأي متاحة في مجموعات DMs على إنستجرام وفي المحادثات عبر التطبيقات بحيث يمكنك على سبيل المثال التصويت على مكان تناول الغداء.

وأضاف فيسبوك مؤشرات كتابة جماعية إلى تطبيق الدردشة ماسنجر، بحيث يمكنك أن ترى عندما يقوم العديد من الأشخاص بصياغة رسالة، ومن غير الواضح من منشور مدونة ما إذا كانت مؤشرات الكتابة الجماعية قادمة إلى أيضًا أم لا.

ومن الآن، يمكنك أيضا استخدام ميزة Watch Together في فيس بوك  لمشاهدة مقاطع الفيديو من خلاصة إنستجرام  الخاصة بك مع أصدقائك.

كما يضيف فيس بوك Facebook أيضًا سمات دردشة جديدة إلى ماسنجر، بما في ذلك موضوع “cottagecore”، وهو موضوع مستوحى من أحدث ألبوم لـ J Balvin ، وهو خاص بعلم التنجيم.

يذكر أن شركة التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرضت لانتقادات بسبب البيانات الداخلية، التي تظهر أن تطبيق إنستجرام الخاص بها قد أضر بالصحة العقلية للمراهقين، وخاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من اضطربات عقلية.

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