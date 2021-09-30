احدث الأخبار

محافظ المجمعة ووزير الصحة يفتتحان مبنى طوارئ مستشفى المجمعة بعد تطويره 
أبرز المواد
 “ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف
أبرز المواد
 استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه
أبرز المواد
 “الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب
أبرز المواد
 “محادثات جماعية”.. فيسبوك تعلن عن ميزة جديدة لإنستجرام وماسنجر
أبرز المواد
 الشيخ الجبيلان يروي موقفًا مفاجئًا لمواطن أمريكي مسلم خلال جلسة محاكمة قاتل نجله
محليات
 إحباط محاولة تهريب نحو مليوني قرص إمفيتامين إلى المملكة
أبرز المواد
 بلدية بيشة تُنجز ست حدائق جديدة ضمن برنامج أنسنة المدن
محليات
 تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021
أبرز المواد
 وفاة شاب مصري في نفس موعد وتاريخ لوحة سيارته.. تعرف على القصة
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف
محليات
 دفن ابنته وانتقل للمشاركة في ديربي جدة.. “خريش” يكشف تفاصيل قصته المؤثرة (فيديو)
أبرز المواد
محافظ المجمعة ووزير الصحة يفتتحان مبنى طوارئ مستشفى المجمعة بعد تطويره 

محافظ المجمعة ووزير الصحة يفتتحان مبنى طوارئ مستشفى المجمعة بعد تطويره 

أبرز المواد
“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف

“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف

أبرز المواد
استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه

استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه

أبرز المواد
“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

أبرز المواد

تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021
http://almnatiq.net/?p=1039062
المناطق - واس:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، دشن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة مساء اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، بحضور معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور حسن ناظم ، و سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي ، ممثلين لجمهورية العراق التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من معرض الرياض الدولي للكتاب.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً نوعياً من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، ومعالي أمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري ، ومعالي وزيرة الثقافة في جمهورية مصر الدكتورة إيناس عبدالدايم ، و الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان ، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول شقيقة وصديقة.

واستهل الحفل بتوقيع تدشين انطلاق الدورة رسمياً من قبل سمو وزير الثقافة. تلا ذلك جولة سموه مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ 30 دولة من مختلف قارات العالم. ويحتضن المعرض الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.
وتنظّم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك في يومي الرابع والخامس من أكتوبر، وهو أول مؤتمرٍ من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية، ويُعدّ بمثابةِ نقطةِ الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدّمه من فرصةٍ مثاليةٍ لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلساتٍ حواريةٍ ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.
ويستضيف المعرض ضمن فعالياته، فعالية “حديث الكتاب” التي تُقدّم نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدرهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.

ويقام المعرض على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافةً إلى فعالياتٍ نوعيةٍ تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

ومن المقرر أن يستقبل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة تهنئة من “بايدن” بمناسبة اليوم الوطني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة تهنئة من “بايدن” بمناسبة اليوم الوطني
رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بذكرى اليوم الوطني

رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بذكرى اليوم الوطني
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*