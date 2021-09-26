استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه

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حذر الدكتور محمد كردي، استشاري أمراض القلب، من خطورة تأثير الحالة النفسية على الصحة النفسية للإنسان وبخاصة على القلب، كما أن الحزن يؤثر بشدة على النساء أكثر من الرجال.وقال “كردي” في تصريحات تلفزيونية، إن هناك مرضًا يسمى “انكسار القلب”، وهذا يحدث بسبب حالات الزعل الشديد، وتصاب به النساء أكثر من الرجال في حالات الزعل الشديد، حيث تصاب المرأة بجلطة نتيجة انقباض الشريان الرئيسي تسمى جلطة انكسار القلب”.

وفسر كردي كون المرأة أكثر عرضة لانكسار القلب قائلا: “الجهاز العصبي اللا إرادي لدة المرأة أقوى إنفعاليًا، يعني المرأة تتعرض للإغماء أسرع من الرجل، وانفعالاتها أقوى”.

ونصح كردي بأهمية الابتعاد عن الضغوط اليومية قائلا: “ابتسم وابعد عن الضغوط، ومارس الرياضة، وما تدخل نفسك في أمور ومشاكل كثيرة”.