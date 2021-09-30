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“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

أبرز المواد

“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب
http://almnatiq.net/?p=1039074
محررو المناطق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على مديرية العبدية في مأرب يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

 

ونوه إلى أن مليشيا الحوثي تمنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، وتقصف بشكل عشوائي قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة.

 

ولفت إلى أن مديرية العبدية الواقعة جنوب محافظة مأرب تضم 5100 أسرة من أبناء المديرية والأسر النازحة القادمة من مختلف محافظات اليمن.

 

وأشار إلى أن هذه العائلات فرت من “بطش مليشيا الإرهاب الحوثية بحثًا عن ملاذ آمن”، ويعانين ظروف مأساوية جراء سنوات الحرب والتصعيد الحوثي المتواصل الذي فاقم الأوضاع الإنسانية.

 

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، بإدانة واضحة وصريحة للتصعيد والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية، والضغط لوقف استهداف المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.

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