إحباط محاولة تهريب نحو مليوني قرص إمفيتامين إلى المملكة

المناطق - واس:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة التي تم تمرير المواد المخدرة عبر أحد موانئها البحرية.

وجرى ضبط المواد المخدرة التي أُخفيت داخل شحنة مواد بناء، حيث بلغ إجمالي عددها ( 1,976,744) قرص إمفيتامين.

ونوه إلى لتعاون الإيجابي من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، والذي أثمر عن إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة.

وشدد على أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية ومحاولاتها لاستهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات ، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.