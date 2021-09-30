احدث الأخبار

“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف
أبرز المواد
 استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه
أبرز المواد
 “الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب
أبرز المواد
 “محادثات جماعية”.. فيسبوك تعلن عن ميزة جديدة لإنستجرام وماسنجر
أبرز المواد
 الشيخ الجبيلان يروي موقفًا مفاجئًا لمواطن أمريكي مسلم خلال جلسة محاكمة قاتل نجله
محليات
 إحباط محاولة تهريب نحو مليوني قرص إمفيتامين إلى المملكة
أبرز المواد
 بلدية بيشة تُنجز ست حدائق جديدة ضمن برنامج أنسنة المدن
محليات
 تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021
أبرز المواد
 وفاة شاب مصري في نفس موعد وتاريخ لوحة سيارته.. تعرف على القصة
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد المخالف
محليات
 دفن ابنته وانتقل للمشاركة في ديربي جدة.. “خريش” يكشف تفاصيل قصته المؤثرة (فيديو)
أبرز المواد
 البنك المركزي يُصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية
أبرز المواد
“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف

“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف

أبرز المواد
استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه

استشاري: “انكسار القلب” مرض خطير يهدد حياة النساء.. وهذه أهم أعراضه

أبرز المواد
“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

“الإرياني”: حصار مليشيا الحوثي لمديرية العبدية بمأرب بمثابة جريمة حرب

أبرز المواد
“محادثات جماعية”.. فيسبوك تعلن عن ميزة جديدة لإنستجرام وماسنجر

“محادثات جماعية”.. فيسبوك تعلن عن ميزة جديدة لإنستجرام وماسنجر

أبرز المواد

“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف

“ومن المكسرات ما قتل”.. دراسة تحذر من تناول هذه الأصناف
http://almnatiq.net/?p=1039080
المناطق - وكالات:

تعتبر المكسرات من الوجبات الصغيرة والمفيدة جدا لجسم الإنسان، حيث تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، لكن الخبراء يحذرون من 3 مكسرات تقدم فوائد لكنها في ذات الوقت تخفي بين حباتها بعض المخاطر.

 

تتزعم المكسرات الأطعمة من حيث المذاق الرائع وتنوعها الفريد وقيمها الغذائية الرائعة، حيث تعتبر من الأطعمة المتوفرة التي تقدم عناصر غذائية متنوعة ويمكن تناولها بشكل مريح اثناء تنفيذ الأنشطة اليومية المعتادة.

 

لكن المقال المنشور في مجلة “Eat This, Not That” الأمريكية سلط الضوء على بعض المكسرات التي اعتبرها الخبراء ضارة، إلى حد ما، وربما خطيرة، بسبب احتوائها على بعض العناصر التي قد تسبب مشكلات كبيرة لجسم الإنسان.

 

ونقلت المجلة معلومات أدلت بها الخبيرة الدكتورة، فيكتوريا كلاس، من معهد “Farr”، حيث كشفت عن ترتيب 3 أصناف من المكسرات تشير الدراسات إلى أنها قد تكون ضارة، خصوصا عند الإكثار منها، وبعضها قد يسبب الموت.

 

وبحسب الخبيرة، فإن كل من الصنوبر وجوز المكاديميا من المكسرات التي تصنف بالضارة التي يجب الحد من استهلاكها، واعتبرت الخبيرة أن هذه المكسرات تصنف في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، حيث بينت أنها مكسرات غير صحية بالنسبة للإنسان.

 

وتشير الخبيرة إلى أنه: “بقدر ما تحتوي حبوب الصنوبر على قيمة غذائية عالية، إلا أنها تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعما مرا ومعدنيا في فمك لعدة أشهر”.

 

أما بالنسبة لجوز المكاديميا، فإن مشكلته الوحيدة هي احتوائه على “نسبة مرتفعة جدا وبشكل كبير من الدهون والسعرات الحرارية”.

 

ونصحت كلاس محبي المكسرات بالحد من الحصص الغذائية اليومية من الصنوبر والمكاديميا، لكنها نوهت إلى أن هذين لا يعتبران أسوأ أنواع المكسرات بسبب وجود نوع أكثر شيوعا وأكثر ضررا.

 

نوهت الخبيرة إلى أن المكسرات الأكثر شيوعا والأكثر ضررا هي الفول السوداني، بسبب مشكلة تعرضه لمرض “الأفلاتوكسين، وهو نوع من الفطريات المرتبطة بسرطان الكبد”.

 

يعتبر الأفلاتوكسين منتجا ثانويا ساما لنوع من العفن يقع تحت مظلة بعض أنواع الرشاشيات. ويشير المجلس الوطني للفول السوداني في أمريكا، إلى أن “الفول السوداني الأكثر عرضة للتعرض لهذه السموم ربما ينتج في أجزاء من إفريقيا وآسيا. وليس الولايات المتحدة”.

 

وبغض النظر عن التهديد المحتمل الذي قد يسببه الفول السوداني على صحة الكبد، لكن يمكن أيضا أن “يسبب عدم الراحة إذا لم يكن قاتلاً للبعض إذا تم تناوله. كما يعلم أي شخص يعاني من أي نوع من أنواع الحساسية من الفول السوداني… حيث قد يسبب أيضًا ردود فعل تحسسية شديدة لبعض الأشخاص” بحسب الخبيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*