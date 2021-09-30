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طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق 

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طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق 

طقس اليوم بالمملكة.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق 
http://almnatiq.net/?p=1039106
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع سماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن من المتوقع أيضَا تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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