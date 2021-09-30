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“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

أبرز المواد

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب 6 مناطق خلال الساعات المقبلة
رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية
http://almnatiq.net/?p=1039108
المناطق - الرياض:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، بيانًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع تكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية؛ على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال “الوطني للأرصاد”، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان “الحرث، الدائر، الريث، العيدابي، فيفا، هروب”، وعسير “المجاردة، بارق، رجال المع،  محايل” تشهد هبوب رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بتدنِ في الرؤية الأفقية، مضيفًا أن هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة عسير”النماص، تنومة، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب”.

وأشار إلى هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنِ في الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، والمدينة المنورة، الحناكية، المهد، وعسير، بيشة، تثليث، طريب، الرياض، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف، وحائل، الشنان، الغزالة، بقعاء.

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