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تبدأ فيه البوادر الشتوية.. “الزعاق” يكشف السمات الجوية لشهر أكتوبر (فيديو)

تبدأ فيه البوادر الشتوية.. “الزعاق” يكشف السمات الجوية لشهر أكتوبر (فيديو)
د خالد الزعاق
http://almnatiq.net/?p=1039113
محررو المناطق:

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية، وأحد الـ 7 شهور الذي يتكون وحيه 30 يومًا وهي، يناير ،مارس،مايو، يوليو، أغسطس، أكتوبر، ديسمبر.

وأضاف الخبير الفلكي أن شهر أكتوبر الذي يوافق اليوم (الجمعة) غرته، وشهر نوفمبر يشهدان أجمل وألطف فصول السنة على الإطلاق.

وأوضح الزعاق أن أكتوبر له ذراعان؛ إحداهما تغرف من حوض آخر سهيل (الصفري)، وذراع تغرف من حوض الوسم، وكلتاهما من المواسم الناعمة، مشيرًا إلى أنه  ستبدأ في هذا الشهر البوادر الشتوية على المناطق الشمالية ببرد خفيف.

وذكر أن البرد الذي ستشهده المناطق الشمالية رغم خفته مضر على الأجساد، مبيناً أن أول أكتوبر سيشهد موسم السويبع عند أهل الحجاز وفيه يبدأ الليل يأخذ من النهار.

وتابع الزعاق أنه في منتصف أكتوبر يدخل موسم الوسم وفي نهايته يكون أبكر وقت لدخول وقت الظهر، كما تنكمش الرطوبة على السواحل، وتخضر الأوراق وتزهو زهور الخريف.

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