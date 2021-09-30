الإطاحة بـ5 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن لسرقة العمالة تحت تهديد السلاح بمكة  

المناطق - مكة المكرمة:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من خلال المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية التركية، و مقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.