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لأول مرة منذ انتشار كورونا.. تجهيز الساحة الخارجية للمسجد الحرام لأداء الصلاة (فيديو)

لأول مرة منذ انتشار كورونا.. تجهيز الساحة الخارجية للمسجد الحرام لأداء الصلاة (فيديو)

أبرز المواد

لأول مرة منذ انتشار كورونا.. تجهيز الساحة الخارجية للمسجد الحرام لأداء الصلاة (فيديو)

لأول مرة منذ انتشار كورونا.. تجهيز الساحة الخارجية للمسجد الحرام لأداء الصلاة (فيديو)
الساحة الخارجية للمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1039126
محررو المناطق:

أعلن المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، هاني حيدر، أنه تم تجهيز الساحة الخارجية في المسجد الحرام لأداء الصلاة لأول مرة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وقال هاني “حيدر”، خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، إن عملية التجهيز ستشمل وضع السجاد وأعمال التعقيم وتوفير عبوات مياه زمزم للمصلين.

وأشار المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه جرى زيادة عبوات مياه زمزم التي يتم توزيعها لتصل إلى 2.5 مليون عبوة، بالإضافة إلى زيادة أعمال التعقيم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

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