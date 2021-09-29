لأول مرة منذ انتشار كورونا.. تجهيز الساحة الخارجية للمسجد الحرام لأداء الصلاة (فيديو)

أعلن المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، هاني حيدر، أنه تم تجهيز الساحة الخارجية في المسجد الحرام لأداء الصلاة لأول مرة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
وقال هاني “حيدر”، خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، إن عملية التجهيز ستشمل وضع السجاد وأعمال التعقيم وتوفير عبوات مياه زمزم للمصلين.
وأشار المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه جرى زيادة عبوات مياه زمزم التي يتم توزيعها لتصل إلى 2.5 مليون عبوة، بالإضافة إلى زيادة أعمال التعقيم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
فيديو | رئاسة الحرمين لـ #نشرة_التاسعة: تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في #المسجد_الحرام لأول مرة منذ بدء جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/ph4SKLgOwv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق