متى يبدأ وقت غُسل الجمعة؟.. الشيخ الخثلان يجيب (فيديو)

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قال الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن وقت غُسل الجمعة يبدأ بطلوع فجر الجمعة، لأن النبي قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واليوم عند العرب وشرعًا، يبدأ بطلوع الفجر.

وأضاف الخثلان أن أهل العلم قالوا إن الأفضل أن يتم تأخير الغسل إلى قبيل الذهاب إلى المسجد، مشيرًا إلى أن المقصود من الغسل هو ذهاب الرائحة الكريهة والتنظف.

وأشار إلى أن تأخير الغسل إلى وقت الصلاة سيحقق الهدف المطلوب، بدلًا من الأغتسال مبكرا ثم النوم مرة ثانية.