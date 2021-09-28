لإقلاع 100 مليون عن التدخين.. الصحة العالمية تدرج أدوية للتعامل مع “النيكوتين” لقائمتها الأساسية

المناطق - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم الجمعة، عن إدراج عقارين صمما للتعامل مع إدمان النيكوتين إلى قائمتها النموذجية للأدوية الأساسية.

وقالت الصحة العالمية، إن البوبروبيون والفارينيكلين، وهما عقاران طبيان لا يعتمدان على النيكوتين، ينضمان إلى العلاج ببدائل النيكوتين في القائمة النموذجية، مما يوفر خيارات علاجية بديلة للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

وأشارت إلى أن الهدف من إدراجهما في القائمة، من أجل “الالتزام بالإقلاع عن التدخين” التي قد تشهد توقف 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عن التدخين خلال العام المقبل.