الاتحاد والأهلي في مواجهة نارية.. موعد مباريات اليوم بدوري المحترفين

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يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة، 1/10/2021، عدة مباريات حافلة بالندية والإثارة، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تقام اليوم الجمعة 3 مباريات في الجولة السابعة من دوري المحترفين، على أن تستكمل مباريات الجولة غدًا السبت وبعد غٍد الأحد.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

الشباب ضد الفيحاء

وتنطلق المباراة في تمام 6:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و20 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات ssc ومنصة شاهد الإلكترونية.

مباراة الفيصلي والباطن

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الجولة السابعة بين كلاً من نادي الفيصلي ونظيره نادي الباطن في تمام الساعة 6:25 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الاتحاد والأهلي

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل ديربي جدة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري للمحترفين بين الاتحاد والأهلي في تمام الساعة 8:20 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء عبر قناة SSC 1 HD/SD، بجانب منصة شاهد الإلكترونية.