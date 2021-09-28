نجاة ميسي من عملية سطو مسلح وسرقة في باريس

المناطق - وكالات:

نجا نجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عملية سطو مسلح وسرقة على فندق (Le Royal Monceau) الذي يقيم فيه بباريس.

وتعرض فندق Le Royal Monceau لعملية سطو على يد ملثمون، سرقوا مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهرات.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن عملية اقتحام الفندق تمت من سطح المبنى، حيث تسلل اللصوص إلى إحدى الشرفات، ومنها انتقلوا إلى غرفة كانت نافذتها مفتوحة، مضيفًة أن عملية السطو طالت الطابق الأعلى من الجناح الذي يقيم فيها ميسي، وتعرضت 4 غرف للسرقة.

وروت إحدى المقيمات في الفندق، أنها اكتشفت سرقة قلادة ذهبية بقيمة 3 آلاف إسترليني، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 2000 جنيه إسترليني.