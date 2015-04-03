أول ظهور للشيخ زايد بن حمدان يسير على قدميه بعد إصابته في عاصفة الحزم (فيديو)

محررو المناطق:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل افتتاح اكسبو دبي، للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يسير على قدميه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في عملية عاصفة الحزم في اليمن.

وفي الفترة السابقة ظهرت للشيخ زايد العديد من الفيديوهات وهو على كرسي متحرك بفعل الإصابة.

وكان قد نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي ❤️🇸🇦🇦🇪 الحمدالله pic.twitter.com/lKciJhyceS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 30, 2021

وعلق تركي على الصورة التي شاركها مع جمهوره “مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي الحمد لله”.