مسلي آل معمر يعلن موعد الإعلان عن مدرب النصر الجديد (فيديو)

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حدد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، الذي يتولي المهمة خلفًا للبرازيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته.

وأكد مسلي آل معمر في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر، أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد لقيادة فريق النصر سيكون خلال 24 إلى 48 ساعة.

وعن فوز النصر على أبها، هنأ مسلي آل معمر جماهير العالمي، بحصد نقاط المباراة، كما حرص على توجيه الشكر إلى الجماهير التي ساندت الفريق في الملعب واللاعبين على الأداء خلال المباراة.