آخر تطورات حادث المدينة المنورة.. إيقاف سائق الشاحنة 10 أيام على ذمة التحقيقات

ويذكر أن حادث شاحنة طريق المدينة المنورة بدأ من نقطة مركز قريضة على الطريق، عندما عبره بدون توقف، وتناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة، حيث يمتد الطريق إلى موقع الحادث قرابة 13 كيلومترا، وقد أبلغت الجهات ودوريات المرور من حينها عن الشاحنة، والتي لم تستجب لنداء الدورية واتجهت نحو الإشارة، حيث لم يتدارك الوضع والسيطرة عليها، ما تسبب في الحادث وإصابة 5 أشخاص ووفاة 4، بالإضافة إلى أضرار المركبات وتلفيات بالطريق.

كما ورد في تقرير وزارة النقل أن الحادث وقع بسبب عطل بالمكابح، وخرج بتوصيات تتمثل بالتنسيق بين هيئة النقل وإدارة المرور لزيادة الرقابة على الشاحنات، والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق.