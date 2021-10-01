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سفارة المملكة بالفلبين تصدر تنبهًا هامًا بشأن مواعيد العمل الرسمية
سفارة المملكة بالفلبين
http://almnatiq.net/?p=1039181
محررو المناطق:

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، اليوم الجمعة تنبيهًا مهمًا للمواطنين بشأن مواعيد عمل السفارة الجديدة بداية من اليوم وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع “توتير”: تود السفارة الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي إعتباراً من تاريخ ١٤٤٣/٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١م حتى تاريخ ١٤٤٣/٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م سيكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً”.

وأشارت السفارة إلى أنه يمكن التواصل خارج أوقات العمل الرسمي على الأرقام المدرجة في الجدول التالي:

وكانت السفارة قد حذرت في وقت سابق المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، من التعرض المواطن لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية، مشددًة على ضرورة أن يتم التعاقد مع العمالة الفلبينية عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقًا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

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