احدث الأخبار

تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة.. ثغرة خطيرة بهواتف آيفون
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالفلبين تصدر تنبهًا هامًا بشأن مواعيد العمل الرسمية
أبرز المواد
 آخر تطورات حادث المدينة المنورة.. إيقاف سائق الشاحنة 10 أيام على ذمة التحقيقات
أبرز المواد
 مسلي آل معمر يعلن موعد الإعلان عن مدرب النصر الجديد (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف: “جراثيم الأنف” تقيس درجة إصابة الفرد بكورونا
أبرز المواد
 نجاة ميسي من عملية سطو مسلح وسرقة في باريس
أبرز المواد
 أول ظهور للشيخ زايد بن حمدان يسير على قدميه بعد إصابته في عاصفة الحزم (فيديو)
أبرز المواد
 الاتحاد والأهلي في مواجهة نارية.. موعد مباريات اليوم بدوري المحترفين
أبرز المواد
 لإقلاع 100 مليون عن التدخين.. الصحة العالمية تدرج أدوية للتعامل مع “النيكوتين” لقائمتها الأساسية
أبرز المواد
 لأول مرة منذ انتشار كورونا.. تجهيز الساحة الخارجية للمسجد الحرام لأداء الصلاة (فيديو)
أبرز المواد
 متى يبدأ وقت غُسل الجمعة؟.. الشيخ الخثلان يجيب (فيديو)
محليات
 “الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية تضرب 6 مناطق خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة.. ثغرة خطيرة بهواتف آيفون

تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة.. ثغرة خطيرة بهواتف آيفون

أبرز المواد
سفارة المملكة بالفلبين تصدر تنبهًا هامًا بشأن مواعيد العمل الرسمية

سفارة المملكة بالفلبين تصدر تنبهًا هامًا بشأن مواعيد العمل الرسمية

أبرز المواد
آخر تطورات حادث المدينة المنورة.. إيقاف سائق الشاحنة 10 أيام على ذمة التحقيقات

آخر تطورات حادث المدينة المنورة.. إيقاف سائق الشاحنة 10 أيام على ذمة التحقيقات

أبرز المواد
مسلي آل معمر يعلن موعد الإعلان عن مدرب النصر الجديد (فيديو)

مسلي آل معمر يعلن موعد الإعلان عن مدرب النصر الجديد (فيديو)

أبرز المواد

تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة.. ثغرة خطيرة بهواتف آيفون

تهدد الحسابات المصرفية بالسرقة.. ثغرة خطيرة بهواتف آيفون
http://almnatiq.net/?p=1039187
محررو المناطق:

حذر باحثون أمنيون من وجود ثغرة على هواتف آيفون تتيح للقراصنة إجراء عمليات دفع بهذه الهواتف دون تلامس وبدون معرفة رمز مرور المستخدمين.

وتؤثر هذه الثغرة على المستخدمين الذين لديهم بطاقات فيزا بنكية معدة للدفع أثناء وجودهم في “وضع العبور”، وهي ميزة شائعة للمسافرين لإجراء مدفوعات سريعة عبر البوابات.

واكتشف الخبراء أن الخلل يمكنه أيضًا تجاوز حد عدم التلامس، مما يعني إمكانية سرقة أي مبلغ من حساب المستخدم.

ونشر الخبراء في جامعتي برمنغهام وساري، الذين اكتشفوا الثغرة مقطع فيديو يثبت أنهم قادرون على تحصيل مبلغ 1000 جنيه إسترليني (1250 دولار) من جهاز آيفون وهو مغلق، ويكمن الضعف في عمل أنظمة ApplePay وVisa معاً، ولا يؤثر على المجموعات الأخرى مثل ماستركارد في آيفون أو فيزا على سامسونج باي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وباستخدام معدات راديو بسيطة، يمكن للقراصنة التدخل في الإشارات عند البوابات وخداع هواتف آيفون لتعتقد أن المستخدم يدفع مقابل السفر، بينما يكون في الواقع يدفع ببطاقة قريبة.

وقالت الدكتورة أندريا رادو من جامعة برمنغهام “يُظهر عملنا مثالًا واضحًا لميزة تهدف إلى جعل الحياة أسهل بشكل تدريجي، ما يؤدي إلى نتائج عكسية ويؤثر سلبًا على الأمن، مع احتمال حدوث عواقب مالية خطيرة”.

روابط ذات صلة

اكتشاف ثغرة خطيرة تخترق أجهزة أبل.. والشركة تتحرك

اكتشاف ثغرة خطيرة تخترق أجهزة أبل.. والشركة تتحرك
آبل تطلق التحديثات الجديدة لـ”آي أو أس 15″ بمزايا خرافية

آبل تطلق التحديثات الجديدة لـ”آي أو أس 15″ بمزايا خرافية
موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

موظفة بشركة سفريات تنهب 288 ألف يورو من أموال رونالدو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*