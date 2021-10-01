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“الأرصاد”: تعرض محافظتي المهد والحناكية لرياح نشطة وأتربة مثارة

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“الأرصاد”: تعرض محافظتي المهد والحناكية لرياح نشطة وأتربة مثارة

“الأرصاد”: تعرض محافظتي المهد والحناكية لرياح نشطة وأتربة مثارة
رياح نشطة وأتربة مثارة
http://almnatiq.net/?p=1039188
المناطق - واس:
توقع المركز الوطني للأرصاد ، تعرض محافظتي المهد والحناكية اليوم الجمعة، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، مضيفًا أن هذه الحالة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، لافتًا أنها تبدأ الساعة الـ ٩ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم ، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أنه من المتوقع أيضَا تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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