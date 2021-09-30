وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل

محررو المناطق:

كشفت جامعة الملك فيصل ممثلة في (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس) عبر موقعها الالكتروني، عن توفر وظائف لأعضاء هيئة تدريس بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) بنظام العقود وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات في الكليات وحسب التخصصات المعلن عنها أدناه.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أنه ستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل لايقل عن جيدجداً.

– أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.

– أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية .

– أن يكون حسن السيرة ولائقا صحياً.

– المتقدم على كلية طب الأسنان لا بد أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.

– اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أنه على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكترونية للجامعة وذلك اعتباراً من يوم الإثنين بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ الموافق 4/ 10/ 2021م وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة بتاريخ 2/ 3 /1443هـ الموافق 8/ 10/ 2021م .

وشددت الجامعة على أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية مع متمنية للجميع التوفيق.

للاطلاع على التخصصات اضغط (هنـــــــا)