ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وجرام 21 يسجل 185,35 ريال

محررو المناطق:

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 بالمملكة، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع موجة استقرار أسعار “الثمين” عالميا بدعم من تراجع الدولار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 211,83 ريال (56,49 دولار).

بينما سعر جرام الذهب عيار 21، هو الأكثر تداولا بالأسواق في المملكة نحو 185,35 ريال (49,43 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158,88 ريال (42.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123,57 ريال (32,95 دولار). وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6592,50 ريال (1758 دولارا)، كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1482,84 ريال (395,42 دولار).

وكانت قد استقرت أسعار الذهب أمس الخميس بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين، بدعم من تراجع طفيف للدولار، لكن المكاسب كبحتها توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سرعان ما سيبدأ تقليص دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0,2% إلى 1729,26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,5% إلى 1730,70 دولار.