سفارة المملكة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد موعد العودة

محررو المناطق:

أعلنت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم الجمعة، عن توقفها عن العمل يوم 4 أكتوبر الجاري.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي على “تويتر” إنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم العمال ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

وأضافت أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين والمبتعثين الاتصال بها أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]