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سفارة المملكة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد موعد العودة

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سفارة المملكة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد موعد العودة

سفارة المملكة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد موعد العودة
سفارة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1039201
محررو المناطق:

أعلنت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم الجمعة، عن توقفها عن العمل يوم 4 أكتوبر الجاري.

وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي على “تويتر” إنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم العمال ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

وأضافت أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين والمبتعثين الاتصال بها أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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