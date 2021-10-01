سفارة المملكة في أستراليا تتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد موعد العودة

أعلنت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم الجمعة، عن توقفها عن العمل يوم 4 أكتوبر الجاري.
وقالت السفارة عبر موقعها الرسمي على “تويتر” إنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم العمال ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
وأضافت أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين والمبتعثين الاتصال بها أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
#تنويه
نود التنويه بأن السفارة ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم العمال يوم ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١م. وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: pic.twitter.com/ziar1tmykj
— Saudi Embassy in Australia (@KSAembassyAUST) October 1, 2021
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