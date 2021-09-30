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ماهي إجراءات إسقاط المركبة المهملة التي تم سحبها من قبل البلدية؟.. “المرور” يوضح

ماهي إجراءات إسقاط المركبة المهملة التي تم سحبها من قبل البلدية؟.. “المرور” يوضح
المرور السعودي
http://almnatiq.net/?p=1039210
محررو المناطق:
أكد “المرور”، أن هناك إجراءان لإسقاط المركبة المهملة التي تم سحبها من قبل البلدية، موضحًا إحضار ما يثبت سحب السيارة ثم التقدم بالطلب لقسم رخص السير.
ورد”المرور” على استفسار من مواطن ورد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي قال فيه:”إن سيارته القديمة أُتلفت بعد حادث مروري ثم سحبتها البلدية قبل عدة سنوات ولا يعرف عنها أي شئ، وأن لوحاتها واستمارتها موجودتان لديه، فكيف يتم إسقاطها؟”، موضحًا ، أنه “بإمكانك مراجعة البلدية لطلب ما يثبت ذلك، ثم تفضل بزيارة قسم رخص السير والتقدم بطلبك”.

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