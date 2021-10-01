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دول “التعاون الخليجي” تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا

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دول “التعاون الخليجي” تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا

دول “التعاون الخليجي” تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1039228
محررو المناطق:

كشفت معطيات مركز الإحصاء الخليجي، تفاصيل انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

ونشر المركز إحصاءات انتشار فيروس كورونا في دول الخليج،  كالآتي:

عدد الإصابات المؤكدة: 2,510,250

عدد حالات التعافي: 2,478,877

عدد حالات الوفاة:  19,353

عدد اللقاحات المعطاة: 77,081,284

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