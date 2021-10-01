دول “التعاون الخليجي” تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا

كشفت معطيات مركز الإحصاء الخليجي، تفاصيل انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.
ونشر المركز إحصاءات انتشار فيروس كورونا في دول الخليج، كالآتي:
عدد الإصابات المؤكدة: 2,510,250
عدد حالات التعافي: 2,478,877
عدد حالات الوفاة: 19,353
عدد اللقاحات المعطاة: 77,081,284
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م
🔵 2,510,250 الإصابات المؤكدة
🟢 2,478,877 حالات التعافي
🔴 19,353 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 77,081,284 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/VYAUPkS61R
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 1, 2021
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