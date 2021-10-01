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البريد يُحذّر من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تطالب العملاء بدفع رسوم شحن

البريد يُحذّر من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تطالب العملاء بدفع رسوم شحن

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البريد يُحذّر من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تطالب العملاء بدفع رسوم شحن

البريد يُحذّر من الوقوع ضحية لجهات مجهولة تطالب العملاء بدفع رسوم شحن
البريد-السعودي
http://almnatiq.net/?p=1039231
محررو المناطق:

كشف البريد، عن وجود جهات مجهولة تعمد إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني، تطالب العملاء بإكمال تسليم رسوم الشحن لتسليم الطرود، محذرًا المستفيدين من الوقوع ضحية لهذه الجهات.

ورد البريد على مغرد استفسر عن رسالة بريد إلكتروني وصلت إليه عدة مرات، متضمنة إنذارا برسوم تسليم غير مكتملة، مع المطالبة بإكمال الدفع لتسليم الطرد، في حين يظهر في الرسالة البريد الإلكتروني المزيّف للمُرسِل.

وقال البريد: “نود التنويه بأن البريد الإلكتروني المشار إليه مزيف ولا يمثل مؤسسة البريد – سبل وينتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معه بأي طريقة كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية عن ذلك”.

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