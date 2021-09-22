بنسبة 100%.. بدء توطين الأنشطة والمهن العقارية والوظائف المتعلقة بقطاع السينما

محررو المناطق:

يبدأ اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، الخاص بتوطين الأنشطة والمهن العقارية، وكذلك الوظائف المتعلقة بقطاع السينما.

ونص الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، على أنه سيتم التوطين فيه بنسبة تصل إلى 70 %، إضافة إلى توطين بنسبة 100% في المهن المستهدفة والتي تتضمن الوساطة العقارية، التسويق العقاري، اتحاد الملاك، البناء المستدام، والتحكيم العقاري، وبحسب الوزارة، يستهدف القرار توفير أكثر من 11 ألف وظيفة .

كما سيبدأ اليوم أيضًا توطين الوظائف المتعلقة بقطاع السينما، حيث سيكون التوطين بنسبة 100 % في أنشطة دور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها في المهن المستهدفة.

وتشمل المهن المستهدفة كلًا من المهن الإشرافية، مبيعات التجزئة، مبيعات التذاكر، ومبيعات المأكولات والمشروبات، حيث يستهدف القرار توفير أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية.

وكانت قد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإجرائي للقرارات الوزارية الستة المتضمنة توطين عدة مهن تشمل: الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، التخليص الجمركي، الأنشطة العقارية، قطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.