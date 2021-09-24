خطيب المسجد الحرام: الطلاق المتعجل بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة (فيديو)

محررو المناطق:

حذر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطيب المسجد الحرام، الأزواج من الطلاق المتعجل، مشيرًا إلى أن الإسلام نفر من الطلاق لعواقبه الوخيمة.

وقال خطيب المسجد الحرام:” أيها الأزواج والزوجات الطلاق بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة وسكينتها واستقرارها”.

وأشار إلى أن الطلاق المتعجل لا يخص الزوجين فقط بل يتعدى ضررة للأبناء ثم الأسرة ثم المجتمع.