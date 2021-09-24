خطيب المسجد الحرام: الطلاق المتعجل بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة (فيديو)

حذر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطيب المسجد الحرام، الأزواج من الطلاق المتعجل، مشيرًا إلى أن الإسلام نفر من الطلاق لعواقبه الوخيمة.
وقال خطيب المسجد الحرام:” أيها الأزواج والزوجات الطلاق بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة وسكينتها واستقرارها”.
وأشار إلى أن الطلاق المتعجل لا يخص الزوجين فقط بل يتعدى ضررة للأبناء ثم الأسرة ثم المجتمع.
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: أيها الأزواج والزوجات الطلاق بركان من حمم يقضي على كيان الأسرة والمجتمع #الإخبارية pic.twitter.com/HZjzfrhbWv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2021
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