واقعة طريفة.. “مخمور” يقضي ساعات في البحث عن شخص مفقود دون أن يدرك أنه هو

المناطق - وكالات:

في واقعة طريقه، قضى رجل تركي مخمور ساعات في البحث عن شخص مفقود ضمن حفلة بحث وإنقاذ قبل أن يدرك أنهم يبحثون عنه.

القصة بدأت عندما كان “بيهان موتلو” البالغ من العمر 50 عامًا من مدينة إنجول الواقعة في شمال غرب محافظة بورصة في تركيا، يشرب الخمر مع أصدقائه ويتجول في الغابة، وقتها لم تتمكن زوجته من الاتصال به لبضع ساعات وقررت هي وأصدقاؤه تنبيه الشرطة للبحث عنه.

وأثناء تجواله في الغابة صادف “موتلو” مجموعة من عمال الإنقاذ والمتطوعين المشاركين في مهمة البحث، غير مدركين أنهم كانوا يبحثون عنه، انضم “موتلو” إلى المجموعة وبدأ عن غير قصد في البحث عن نفسه بالغابة مع فريق البحث.

وفقط عندما صرخ أحد رجال الإنقاذ باسمه وأجاب، “أنا هنا”، أدركوا خطأهم، بعدها اقتاده أحد عمال الإنقاذ ليدلي بإفادة يشعر فيها بالقلق من الوقوع في مشاكل مع عائلته، وبحسب ما ورد قال: “لا تعاقبني بقسوة أيها الضابط سيقتلني والدي”، ومن ثم نقله عمال الإنقاذ إلى منزله.