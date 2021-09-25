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الجمارك: إحباط تهريب 12 مليون حبة من الكبتاغون في إرسالية “كاكاو” بميناء جدة الإسلامي

الجمارك: إحباط تهريب 12 مليون حبة من الكبتاغون في إرسالية “كاكاو” بميناء جدة الإسلامي

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الجمارك: إحباط تهريب 12 مليون حبة من الكبتاغون في إرسالية “كاكاو” بميناء جدة الإسلامي

الجمارك: إحباط تهريب 12 مليون حبة من الكبتاغون في إرسالية “كاكاو” بميناء جدة الإسلامي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 12 مليون حبة من الكبتاغون
http://almnatiq.net/?p=1039259
المناطق - الرياض:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية حبوب كاكاو واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمت بعد إخضاع إرسالية الكاكاو للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل الإرسالية وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في إرسالية كاكاو، فيما تم خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، والعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

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