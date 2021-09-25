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الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية

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الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية

الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية
http://almnatiq.net/?p=1039264
محررو المناطق:

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، بضرورة تحديث البيانات البريدية عبر نظام  “أبشر” وبوابة “مقيم”.

وقالت الجوازات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : أخي المواطن .. أخي المقيم : تحديث بياناتك البريدية المسجلة في نظام أبشر وبوابة مقيم .. يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بك والتابعين لديك الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وذلك عن طريق البريد السعودي|سُبُل”.

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