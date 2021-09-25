الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية

محررو المناطق:

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، بضرورة تحديث البيانات البريدية عبر نظام “أبشر” وبوابة “مقيم”.

وقالت الجوازات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : أخي المواطن .. أخي المقيم : تحديث بياناتك البريدية المسجلة في نظام أبشر وبوابة مقيم .. يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بك والتابعين لديك الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وذلك عن طريق البريد السعودي|سُبُل”.