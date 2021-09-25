الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، بضرورة تحديث البيانات البريدية عبر نظام “أبشر” وبوابة “مقيم”.
وقالت الجوازات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : أخي المواطن .. أخي المقيم : تحديث بياناتك البريدية المسجلة في نظام أبشر وبوابة مقيم .. يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بك والتابعين لديك الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وذلك عن طريق البريد السعودي|سُبُل”.
أخي المواطن .. أخي المقيم:
تحديث بياناتك البريدية المسجلة في نظام أبشر وبوابة مقيم .. يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بك والتابعين لديك الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وذلك عن طريق البريد السعودي|سُبُل.
#الوقاية_أمان pic.twitter.com/2FIHwHuA7l
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 1, 2021
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