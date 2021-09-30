نجاح عملية قسطرة معقدة لمريض على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و”الربيعة” يشيد بجهود الفريق الطبي

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أعلنت “صحة جازان”، نجاح فريق طبي بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة مريض تعرض لجلطة قلبية غير مستقرة؛ من خلال إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة، وبمشاركة افتراضية مع استشاريين القلب والقسطرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة.

وأوضحت أن قسم الطوارئ استقبل مريض محول من إحدى المستشفيات الطرفية يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة حالة المريض من قبل الفريق الطبي وعرضها على استشاريين القلب عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة، تم إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض.

وأشارت إلى أنه تم نقل وقائع القسطرة القلبية على الهواء مباشرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع المركز الطبي الافتراضي بوزارة الصحة والذي يضم نخبة من استشاريين القلب الذين تابعوا الخطوات العلاجية التي خضع لها المريض عبر التقنيات الرقمية الحديثة، مشيدين في نفس الوقت بالتجهيزات التقنية العالية التي يحظى بها مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وجدير بالذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قدم شكرة وتقديره للفريق الطبي على جهودهم الحثيثة المبذولة تجاه تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وذلك بعد حضوره لمركز الطب الإفتراضي بالوزارة ومشاهدته المباشرة لوقائع القسطرة التي كانت تجرى للمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان .