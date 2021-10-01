“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة عسير

المناطق- عسير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مستوى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ7مساءً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أنه من المتوقع أيضَا تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.