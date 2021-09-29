المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

أعلن المرور عن ضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بمنطقة جازان، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للهيئة المرورية.
وقال المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
@eMoroor @aldayergov @Dashcamksa1 @MOISaudiArabia
كل هذا يحدث وبشكل شبه متكرر في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان pic.twitter.com/4BmrWRRuFZ
— سلمان (@salmanalmalky1) September 30, 2021
وقال المواطن في بلاغه إن قادة المركبات يمارسون التفحيط بشكل متكرر في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/2vMMveXeOZ pic.twitter.com/rjSh3NOeg0
— المرور السعودي (@eMoroor) October 1, 2021
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