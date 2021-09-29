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المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

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المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1039309
محررو المناطق:

أعلن المرور عن ضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بمنطقة جازان، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للهيئة المرورية.

وقال المرور –عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وقال المواطن في بلاغه إن قادة المركبات يمارسون التفحيط بشكل متكرر في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.

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