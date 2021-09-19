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“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

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“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  
http://almnatiq.net/?p=1039318

قررت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلزام شركة الاتصالات السعودية (STC) بتعويض شخص بمبلغ 100 ألف ريال بعدما استخدمت صورته الشخصية دون موافقته.

وقالت الملكية الفكرية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن شركة الاتصالات السعودية قامت باستخدام ونشر وطباعة صورة شخصية، بدون الحصول على موافقة صاحبها، مما استوجب قرارًا قطعيًا بإلزامها بغرامة مالية وتعويض لصاحب الحق وإزالة التعدي وحذف المصنف محل الدعوى.

كما شهرت الملكية الفكرية بالشركة على نفقتها الخاصة.

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