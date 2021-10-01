احدث الأخبار

8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  
أبرز المواد
 المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)
محليات
 وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر
أبرز المواد
 واقعة طريفة.. “مخمور” يقضي ساعات في البحث عن شخص مفقود دون أن يدرك أنه هو
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة عسير
أبرز المواد
 “أمانة جازان”: رفع أكثر من 171 ألف م3 أنقاض ومخلفات بناء بـ”صبيا”
أبرز المواد
 مدير تعليم جدة يدشن فعاليات “كلنا نقدرك” تقديراً للمعلم
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: الحد الأقصى لاستهلاك الكافيين في اليوم 400 ميلجرام
أبرز المواد
 “شاهين”.. إعصار مداري قاسٍٍ يهدد سواحل سلطنة عمان
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية
أبرز المواد
 نجاح عملية قسطرة معقدة لمريض على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و”الربيعة” يشيد بجهود الفريق الطبي
أبرز المواد
عاجل

وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

أبرز المواد
المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

محليات
وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

أبرز المواد

8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1039324
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 48 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,226، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547,179، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,719 حالة.


وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

روابط ذات صلة

نجاح عملية قسطرة معقدة لمريض على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و”الربيعة” يشيد بجهود الفريق الطبي

نجاح عملية قسطرة معقدة لمريض على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و”الربيعة” يشيد بجهود الفريق الطبي
دول “التعاون الخليجي” تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا

دول “التعاون الخليجي” تسجل نحو 2.5 مليون إصابة بكورونا
دراسة حديثة تكشف: “جراثيم الأنف” تقيس درجة إصابة الفرد بكورونا

دراسة حديثة تكشف: “جراثيم الأنف” تقيس درجة إصابة الفرد بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*