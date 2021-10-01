الملك سلمان يوجه رسالة للشباب حول أهمية القراءة (فيديو)

نشرت فضائية الإخبارية، مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يوجه نصيحة للشباب بأهمية القراءة.
وقال الملك سلمان في الفيديو الذي نشرته القناة بمناسبة افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب: “أنصح أبنائنا أن يكثروا القراءة ويعمقوها حتى تتسع أفكارهم، وفي نفس الوقت يستفيدون من العلم”.
وطالب الملك سلمان الشباب بالاختلاط بالأشخاص الذين لديهم فكر نير، وكذلك القراءة ثم القراءة ثم القراءة.
فيديو | "القراءة ثم القراءة ثم القراءة".. نصيحة #الملك_سلمان للشباب #برنامج_120#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب pic.twitter.com/q4kGC4Wxst
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 1, 2021
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