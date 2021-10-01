احدث الأخبار

الملك سلمان يوجه رسالة للشباب حول أهمية القراءة (فيديو)
أبرز المواد
 8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  
أبرز المواد
 المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)
محليات
 وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر
أبرز المواد
 واقعة طريفة.. “مخمور” يقضي ساعات في البحث عن شخص مفقود دون أن يدرك أنه هو
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب منطقة عسير
أبرز المواد
 “أمانة جازان”: رفع أكثر من 171 ألف م3 أنقاض ومخلفات بناء بـ”صبيا”
أبرز المواد
 مدير تعليم جدة يدشن فعاليات “كلنا نقدرك” تقديراً للمعلم
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: الحد الأقصى لاستهلاك الكافيين في اليوم 400 ميلجرام
أبرز المواد
 “شاهين”.. إعصار مداري قاسٍٍ يهدد سواحل سلطنة عمان
أبرز المواد
 الجوازات تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات البريدية
أبرز المواد
عاجل

وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

الملك سلمان يوجه رسالة للشباب حول أهمية القراءة (فيديو)

الملك سلمان يوجه رسالة للشباب حول أهمية القراءة (فيديو)

أبرز المواد
8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8719 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

“الملكية الفكرية” تُلزم “STC” بدفع تعويض 100 ألف ريال لشخص استخدمت صورته دون موافقته  

أبرز المواد
المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

المرور يضبط قادة مركبات مارسوا التفحيط في الداير بجازان (فيديو)

محليات

الملك سلمان يوجه رسالة للشباب حول أهمية القراءة (فيديو)

الملك سلمان يوجه رسالة للشباب حول أهمية القراءة (فيديو)
خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=1039329
محررو المناطق:

نشرت فضائية الإخبارية، مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يوجه نصيحة للشباب بأهمية القراءة.

وقال الملك سلمان في الفيديو الذي نشرته القناة بمناسبة افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب: “أنصح أبنائنا أن يكثروا القراءة ويعمقوها حتى تتسع أفكارهم، وفي نفس الوقت يستفيدون من العلم”.

وطالب الملك سلمان الشباب بالاختلاط بالأشخاص الذين لديهم فكر نير، وكذلك القراءة ثم القراءة ثم القراءة.

 

 

روابط ذات صلة

الأكبر في تاريخ المملكة.. معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه للزوار تحت شعار “وجهة جديدة”

الأكبر في تاريخ المملكة.. معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه للزوار تحت شعار “وجهة جديدة”
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
مجلس الوزراء: المملكة تحتفظ بحقها الشرعي في الرد على تهديدات ميليشيات الحوثي

مجلس الوزراء: المملكة تحتفظ بحقها الشرعي في الرد على تهديدات ميليشيات الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*