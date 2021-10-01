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وزارة الداخلية: التحصين بجرعتين شرط لدخول المناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر

“الداخلية”: الفئات المستثناة من تلقي لقاح كورونا لا يطبق عليها قرار التحصين بجرعتين 

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“الداخلية”: الفئات المستثناة من تلقي لقاح كورونا لا يطبق عليها قرار التحصين بجرعتين 

“الداخلية”: الفئات المستثناة من تلقي لقاح كورونا لا يطبق عليها قرار التحصين بجرعتين 
http://almnatiq.net/?p=1039331
محررو المناطق:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا” لا يطبق عليها قرار التحصين بجرعتين، جاء ذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وفيما يلي اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

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