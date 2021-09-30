فريق طبي يعيد الحركة لخمسينية بمستشفى الملك سلمان بالرياض

المناطق - الرياض:

نجح فريق مسار العظام بتجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء عملية جراحية معقدة بالعمود الفقري لسيدة خمسينية لا تستطيع الحركة، وذلك بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري د. متعب أبوالراس بمستشفى الملك سلمان بالرياض .

وأوضح د. متعب أبوالراس أن تفاصيل الحالة للمريضة كانت تشكو من آلام مزمنة في الظهر وتمتد إلى الأطراف السفلية مما تؤدي إلى إعاقة قدرتها عن الحركة أو حتى الوقوف، وبعد عمل الفحص الإكلينيكي والأشعة اللازمة تبيّن أن المريضة تعاني من “حالة إنزلاق فقاري مصحوب بإنزلاق غضروفي وضيق في القناة العصبية بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية” مع ضرورة التدخل الجراحي.

وأضاف د. أبو الراس أنه تم إجراء العملية الدقيقة بعد موافقة المريضة عليها وعلى الخطة العلاجية ما بعدها، وتمثلت العملية في توسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف ووضع دعامة بين الفقرات مع تصحيح الإنزلاق الفقاري وعمل دمج بين الفقرتين الرابعة والخامسة، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستطاعت المريضة المشي في أول يوم لها بعد إجراء العملية.

وذكر أن مثل هذه العمليات لا يمكن عملها إلا في مراكز متقدمة وبواسطة كوادر طبية متخصصة، وتعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة وكل أركان هذا النجاح بفضل متوفره في مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز.