النوم وسط الضجيج المزعج.. مشكلة صحية أم طبيعة بشرية؟

المناطق- وكالات:

هل تتساءل يوما كيف يمكن لبعض الناس النوم وسط ضجيج مزعج كنباح الكلاب الخاصة أو صوت التلفاز؟ و كيف لا يدرك هؤلاء الذين ينامون بعمق الضوضاء المحيطة بهم أثناء نومهم؟ هل يوقظك أهدء الأصوات بسهولة؟ إن كان جوابك نعم فأنت على الأرجح لديك نوم خفيف.

صحيفة (Healthline) المهتمة بالشؤون الصحية، سلطت الضوء على تلك المسائلة، مشيرة إلى أن صاحب النوم الخفيف يستيقظ بسهولة من الأصوات أو الأضواء أو الروائح في الجو المحيط.

وبحسب الصحيفة، يستخدم الأطباء مصطلح “عتبة الاستثارة” لشرح ذلك، فالأشخاص الذين ينامون بشكل خفيف لديهم عتبة استثارة أقل من أولئك الذين ينامون بشدة.

يعتبر النوم الجيد أمر حيوي لصحة الإنسان، وهناك ثلاث مراحل للنوم المكتمل. المرحلة الأولى هي عندما يغفو الإنسان للتو ويكون في حالة نوم خفيف. المرحلة الثانية هي شكل آخر من أشكال النوم الخفيف، وفي هذه المرحلة يقضي الإنسان معظم وقت نومه. المرحلة الثالثة هي النوم العميق وهي ضرورية للشعور بالانتعاش والراحة، ثم يتنقل جميع البشر بين النوم الخفيف والعميق طوال الليل.

لكن، ما الذي يجعل بعض الناس ينامون بشكل خفيف والبعض الآخر ينامون بعمق؟ قد يكون كونك من أصحاب النوم الخفيف فذلك أمر محبط، لأنك تستيقظ من أدنى التغييرات في بيتك، بحسب (Healthline).

هناك بعض النظريات حول ما قد يجعلك من أصحاب النوم الخفيف، فيمكن أن يكون لديك اضطراب في النوم، أو بيئة غرفة نومك يمكن أن تساهم تفاقم المشكلة، أو قد تكون المشكلة وراثية موجودة في عائلتك.

كما تعد حالة الاستيقاظ اللاواعي استجابة طبيعية للمخ لإيقاظ الشخص عندما يرصد علامات تنبيه ربما تكون خطرة، مثل الألم والضوضاء العالية والضوء وصعوبة التنفس.

وبحسب الموقع، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمعرفة سبب النوم الخفيف. وأول ما يجب عليك القيام به هو مراجعة طبيب اختصاصي لتحديد ما إذا كنت تعاني من اضطراب في النوم. قد تحتاج إلى إجراء تحاليل تفصيلية عن النوم لمعرفة ما إذا كنت تعاني من انقطاع النفس النومي.

وينصح موقع Healthline، بإزالة أي شاشة من غرفة نومك، وإبقائها مظلمة وباردة وهادئة، كما يمكنك تجربة الستائر المعتمة وقناع العين وسدادات الأذن.