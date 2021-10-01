“النصر” يكشف عن هوية مدربه الجديد خلال ساعات

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أعلن نادي النصر، الكشف عن هوية مدربه الجديد خلال الساعات المقبلة عبر حساباته الرسمية.

وقرر النصر إقالة مانو مينيز من تدريب الفريق الأول بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن الإعلان عن المدرب الجديد للفريق سيكون خلال الساعات المقبلة.

وقال آل معمر خلال مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي للنصر عبر “تويتر”:” ألف مبروك الفوز على أبها وحصد الثلاث نقاط، تستاهلون وأشكر اللاعبين والجماهير على دعمهم الدائم للفريق والقادم افضل”.