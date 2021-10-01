البرتغالي بيدرو إيمانويل يوافق على تدريب النصر

محررو المناطق

كشفت مصادر، عن تلقي إدارة النصر موافقة البرتغالي بيدرو أيمانويل على قيادة الفريق خلال الفترة التي تبقت من الموسم الجاري.

وكان نادي النصر، قد أعلن أن الكشف عن هوية مدربه الجديد سيكون خلال الساعات المقبلة عبر حساباته الرسمية.

وقرر النصر إقالة مانو مينيز من تدريب الفريق الأول بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن الإعلان عن المدرب الجديد للفريق سيكون خلال الساعات المقبلة.